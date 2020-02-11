شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح فوزي: الحالة الاقتصادية للمواطن المصري ستتحسن قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2020، كونه يبحث مستقبل الطاقة واكتشاف الثروات. وقال فوزي خلال لقائه مع الإعلامي عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الحالة الاقتصادية للمواطن المصري ستشهد مزيدا من التحسن خلال الفترة المقبلة». وأوضح أن تراجع الدولار أمام الجنيه يعد بداية جني ثمار، مشيرا إلى أنه من المتوقع عقد عدة اتفاقيات عقب مؤتمر إيجبس 2020، يعقبها تدفقات بترولية.

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