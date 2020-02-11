شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في لندن يلتقي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط لبحث التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط د. أندرو موريسون، حيث ناقش السفير المصري مع الوزير البريطاني أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والجهود الجارية لتعزيز العلاقات المصرية البريطانية على المستويات المختلفة في ضوء نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى لندن الشهر الماضي.

وقد رحب الوزير «موريسون» بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وذلك في أعقاب مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة «أفريقيا-بريطانيا» للاستثمار التي استضافتها لندن شهر يناير الماضي، والمقابلات التي عقدها السيد رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون» وغيره من المسئولين البريطانيين خلال الزيارة، مؤكداً على اهتمام بلاده بأن تشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية البريطانية على مختلف الأصعدة بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما شهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر، فضلاً عن مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.