شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل في زيارة لمعبد فيلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل، الثلاثاء، جولة نيلية لمشاهدة معالم محافظة أسوان بدأت بزيارة معبد فيلة.

وعبرت فيكتوريا عن سعادتها بهذه الجولة، مؤكدة أن مصر تمتلك كنوزا عديدة بفضل آثارها وطبيعتها الساحرة وجوها الساحر، وأوضحت أنها تحب مصر وتاريخها الفرعوني منذ طفولتها وظلت تحلم بزيارتها كثيرًا.

وأكدت أبرِل أنها سعيدة للغاية بتكريمها، أمس، في الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن مجمل أعمالها، مشيدة بالدور الذي يقوم به المهرجان لمساندة حقوق المرأة وعرض المشكلات التي تمر بها ومحاولة إيجاد حلول لها.

زيارة النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل لمعبد فيلة

زيارة النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل لمعبد فيلة