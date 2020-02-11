سفير مصر بلندن يبحث مع وزير بريطانى سبل تعزيز الاستثمارات البريطانية فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط د. أندرو موريسون، حيث ناقش السفير المصري مع الوزير البريطاني أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والجهود الجارية لتعزيز العلاقات المصرية البريطانية على المستويات المختلفة في ضوء نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لندن الشهر الماضي.
وقد رحب الوزير "موريسون" بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وذلك فى أعقاب مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقيا-بريطانيا للاستثمار التي استضافتها لندن شهر يناير الماضي، والمقابلات التي عقدها رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" وغيره من المسئولين البريطانيين خلال الزيارة، مؤكداً على اهتمام بلاده بأن تشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية البريطانية على مختلف الأصعدة بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
كما شهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز الاستثمارات البريطانية فى مصر، فضلاً عن مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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