بالتفاصيل.. العناية الإلهية تنقذ متحدث البرلمان من حادث سقوط أسانسير بالسويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت العناية الألهية الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، والمتحدث الرسمي للبرلمان، من حادث سقوط أسانسير أثناء افتتاح مقر للحزب بمحافظة السويس، حيث استقل الدكتور صلاح حسب الله الأسانسير، وفور خروجه، وعودة الأسانسير مرة أخرى لنقل باقى قيادات الحزب، سقط من الدور السادس، ليتوفى على إثره اللواء اللواء حسن ناجى نائب رئيس حزب الحرية المصرى، مدير مباحث القليوبية السابق.

ونجا الدكتور صلاح حسب الله، من سقوط الأسانسير الذى يستقله قبل دقائق من حادث السقوط، حيث يحمل الآسانسير 3 أفراد، كان الدكتور صلاح حسب الله، والنائب محمد المصرى يستقلان الأسانسير، قبل أن يعود ليحمل باقى قيادات الحزب.

يأتي ذلك فيما كشف النائب محمد المصرى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اللحظات الأخيرة قبل مصرع اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إثر سقوط أسانسير فى مقر الحزب بمحافظة السويس، حيث أكد أن الراحل صعد فى الأسانسير هو وعضوين آخرين فى الحزب، وبعد وصول الأسانسير للدور السادس، وخروج شخص من الثلاثة، سقط الأسانسير على الفور، مما أدى لمصرع اللواء حسن ناجى.

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وأضاف النائب محمد المصرى، لـ"الخليج 365"، أن مقر الحزب في الدور السادس، وحيث صعد هو والدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، والمتحدث باسم البرلمان، في الأسانسير، وحتى وصل إلى مقر الحزب، وبينما كان الأسانسير يقل اللواء حسن ناجى، وأحمد مهنا، وشخص آخر، سقط الأسانسير بعد وصوله الدور السادس، وعلى الفور توفى اللواء حسن ناجى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أحمد مهنا أصيب بارتجاج في المخ، وتحول إلى المستشفى، بينما يتواجد حاليا قيادات حزب الحرية، في المشرحة لاستلام جثة اللواء الراحل، والعودة بها للقاهرة لدفنه.

وأكد النائب محمد المصرى، أن الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، يتواجد حاليا فى المشرحة لمتابعة كافة الإجراءات وانهائها، وذلك حتى يتم دفن اللواء حسن ناجى في وقت قريب بالقاهرة.

وشغل اللواء الراحل حسن ناجى رئاسة مدينة شبرا الخيمة والسكرتير العام لمحافظة القليوبية سابقا ونائب رئيس حزب الحرية المصرى .