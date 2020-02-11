شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: استمرار حملات التوعية الميدانية بمحافظات المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - السبكى: هدفنا الوصول لمستوى متميز من الوعى بالمنظومة فى كل محافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استمرار حملات التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة، الأمر الذى يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى دعت لتوعية المواطنين وتعريفهم بأهمية منظومة التامين الصحى الشامل وكيفية التسجيل وفتح الملف العائلى، الأمر الذى من شأنه خلق مواطنين أسوياء صحيا قادرين على المشاركة بصورة فعالة فى التنمية فى المجتمع المصرى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، عن استمرار حملات التوعية الميدانية في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل مع زيادة التركيز على محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل وهم بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان ،مؤكدا أن حملات التوعية مستمرة بشكل دائم لضمان الوصول لجميع المواطنين في كل أنحاء الجمهورية.

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وأشار السبكي أن وحدة التوعية والإعلام بمشروع التأمين الصحي الشامل قامت بتنظيم عدة ندوت بمحافظة الأقصر في كلٍ من: ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت وذلك بحضور العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، وندوة أخرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة بحضور العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة. كما تم عقد ندوة شعبية لأهالي مدينة الأقصر بمكتبة مصر وحضرها ممثلين عن مختلف فئات المجتمع الأقصري وبعض من قيادات الكنيسة والأوقاف بالمحافظة وندوة أخرى للعاملين بشركة المياه بالمحافظة

وأكد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل حرصت أيضاً على توعية الاطقم الطبية ومقدمي الخدمات الصحية الذين سينضمون للمنظومة، وذلك من خلال تعريفهم بأهم خصائص المنظومة وكيفية تقديم الخدمات الصحية من خلالها بعد التطبيق، حيث تم عقد عدة محاضرات تعريفية للعاملين بمستشفى أرمنت المركزي، على أن تمتد تلك الندوات للمستشفيات الأخرى بالمحافظة.