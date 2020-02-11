الخارجية: اجتماع تنسيقى للنظر بمشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية في بيان صحفى، مساء اليوم الثلاثاء، إنه فور وصول وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الموارد المائية والرى د. محمد عبد العاطي إلى واشنطن فجر اليوم للمشاركة فى مفاوضات سد النهضة التى تستضيفها الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي يومي الأربعاء والخميس، تم عقد اجتماع تنسيقي مع الفريق التفاوضى المصرى الذى يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة فضلاً عن خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات المصرية للنظر فى مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان ونقاط الاتفاق والخلاف فى المواقف بين الدول الثلاث.
وأكدت وزارة الخارجية أنه التواصل خلال الاجتماع التنسيقي مع خبراء قانونيين دوليين مصريين للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم ازاء مشروع الاتفاق، وكذلك خلية العمل القانونية بوزارة الخارجية.
ومن المنتظر أن تبدأ غدًا في واشنطن الاجتماعات الرسمية لوزراء الخارجية والري والوفود القانونية والفنية المرافقة لها بدعوة مُقدرة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لمواصلة التفاوض على مشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
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