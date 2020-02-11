شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن دبلوماسيين، قالوا إن مجلس الأمن سيصوت غداً الأربعاء على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.
يذكر أن مجلس الأمن الدولى يبحث خطة السلام الأمريكية فى الشرق الأوسط، وعدلت الصيغة الأولى لنص مشروع القرار الفلسطينى فى مجلس الأمن، والذى قدم بواسطة تونس وإندونيسيا، بحيث تم حذف "إدانة" خطة السلام الأمريكية التى أعلن عنها ترامب فى 28 يناير، وتم تخفيف لهجة القرار وهو يمتنع أيضا عن ذكر الولايات المتحدة، ومن المنتظر التصويت على النص الثلاثاء بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
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