شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع نائب رئيس حزب الحرية إثر سقوط الأسانسير أثناء افتتاحه مقر الحزب بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى منذ قليل، اللواء حسن ناجى نائب رئيس حزب الحرية المصرى، و مدير مباحث القليوبية السابق مصرعه إثر سقوط المصعد (الأسانسير) وهو بداخله أثناء افتتاح مقر لحزب الحرية المصرى بمحافظة السويس . وشغل اللواء حسن ناجى رئاسة مدينة شبرا الخيمة والسكرتير العام لمحافظة القليوبية سابقا ونائب رئيس حزب الحرية المصرى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع نائب رئيس حزب الحرية إثر سقوط الأسانسير أثناء افتتاحه مقر الحزب بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.