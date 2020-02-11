شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان: مصادر تتوقع وصول سعر الأخضر لـ15 جنيها خلال شهور.. الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما.. تدفقات العملة الصعبة بنحو 3 مليارات دولار وإيرادات قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج أبرز أسباب التراجع وداخل العدد السيسى يفتتح معرض البترول الدولى «إيجبس» 2020.. ويلتقى رئيس شركة بريتيش بتروليوم ويؤكد: نستهدف زيادة الاستكشافات فى مجال الغاز والبترول خطط العمل وتفاصيل التقارير الطبية لـ369 حالة.. أسرار 8 أيام داخل الحجر الصحى فى مطروح.. فرق «الصحة» تجرى مسحا شاملا لـ7 فئات.. الاشتباه فى 8 حالات والتحاليل تؤكد سلبيتها.. وحالتان تعانيان من أمراض مزمنة خطط العمل وتفاصيل التقارير الطبية لـ369 حالة.. أسرار 8 أيام داخل الحجر الصحى فى مطروح.. فرق «الصحة» تجرى مسحا شاملا لـ7 فئات.. الاشتباه فى 8 حالات والتحاليل تؤكد سلبيتها.. وحالتان تعانيان من أمراض مزمنة انطلاق الدورة الرابعة للمؤتمر تحت شعار «تلبية احتياجات الغد من الطاقة ».. ممثل «دى إم جى» العالمية: الحدث منصة مهمة.. والملا: استثمارات القطاع تجاوزت تريليون جنيه الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش.. العثور على 10 بنادق آلية وبندقيتى خرطوش و3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين بحوزة الإرهابيين الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش.. العثور على 10 بنادق آلية وبندقيتى خرطوش و3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين بحوزة الإرهابيين Advertisements جلسة تنسيقية بين البدرى وشوقى غريب.. اتحاد الكرة يُقرر إقامة قمة الأهلى والزمالك 24 فبراير بدون جمهور "الإحصاء": عدد الشباب بلغ 20.2 مليون.. رسميا.. عدد المصريين بالداخل 100 مليون نسمة "الإحصاء": عدد الشباب بلغ 20.2 مليون.. رسميا.. عدد المصريين بالداخل 100 مليون نسمة سعر كيلو اللحمة فى القاهرة وصل لـ160 جنيها.. البرلمان يطالب الحكومة بخفض أسعار اللحمة والمحاصيل الحكومة توافق على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا ليصل الإجمالى لـ1494 الحكومة توافق على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا ليصل الإجمالى لـ1494 "العمودى": السعودية تبحث فرص الاستثمار فى مصر.. وزيرة التخطيط تلتقى رئيس المجموعة.. وتؤكد: نعمل على دفع الشراكة مع القطاع الخاص بعد انطلاق الترم الثانى.. «التعليم» تحذر طلاب الثانوية العامة من الغياب بعد انطلاق الترم الثانى.. «التعليم» تحذر طلاب الثانوية العامة من الغياب



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