نشرة الحوادث المسائية.. مقتل 17 إرهابيًا في شمال سيناء وتفاصيل مقتل عامل بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية تعلن تفاصيل مقتل 17 إرهابيا في مداهمات أمنية بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 17 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النيران بمنطقي العبيدات والحوص في محافظة شمال سيناء.

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لـ10 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، تأجيل محاكمة المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بقضية "مقتل طالب الرحاب"، لجلسة 10 مارس المقبل لسماع شاهد الإثبات التاسع.

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مقتل عامل أمام زبائن القهوة بالسلام

في الثامنة والنصف، مساء الجمعة الماضي، كان رواد مقهى بمدينة السلام يتحدثون في شئون يومهم كالمعتاد، وفي تلك الأثناء اقتحم المقهى شاب كان جسده ينتفض، ويتخبط في أركان المقهى، دون أن يلمسه أحد، ودماؤه كانت تتطاير يمينًا ويسارًا، حتى سقط جثة هامدة في أقل من 5 دقائق.

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26 فبراير.. الحكم في دعوى حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع نفقة نجله

حجزت محكمة أسرة المعادي، الحكم في الدعوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، تطالب بحبس لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة نجله لجلسة 26 فبراير الجاري.

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"الوطنية للانتخابات": لم نتلق شكاوى بشأن سير انتخابات مقعدي "الجيزة وملوى"

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قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق حتى الآن أية شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتي الجيزة وملوى بالمنيا.

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حبس المتهم بقتل عامل سنترال بفيصل

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس بائع متجول 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل عامل سنترال بمنطقة فيصل، بعدما فشل في سرقته.

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عاطل يفتح النار على رواد مقهى خلال مشاهدة مباراة كرة قدم في قنا

فتح عاطل وآخر النيران على رواد مقهى بدشنا بمحافظة قنا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخران، بدافع الانتقام لشقيقه بعد أن ضبطته الشرطة على المقهى منذ عام، وألقي القبض على المتهم.

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مباحث المصنفات تشن حملة مكبرة على محال وسط البلد

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، حملة أمنية مكبرة استهدفت عددا من المقاهي والكافتيريات وشركات الدعاية والإعلان بدائرة قسم شرطة عابدين.

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الحماية المدنية تساعد مُسنة في الوصول لمنزلها بالإسكندرية

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من تقديم المساعدة لإحدى السيدات المسنات، والتي حالت ظروفها الصحية دون صعودها الشقة محل سكنها، بمنطقة محرم بك.

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