مصادر: سقوط أسانسير به قيادات بحزب الحرية في السويس (مُحدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي وميرا إبراهيم وأحمد جمعة:
قالت مصادر برلمانية وطبية، إن اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب الحرية، لقي مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه داخل أسانسير أحد العقارات في مدينة السويس.
وأوضحت المصادر لمصراوي، أن الأسانسير كان به عدد من قيادات حزب الحرية أثناء افتتاح مقر جديد بمحافظة السويس، بينهم الدكتور أحمد مهنى أمين عام الحزب، والذي أصيب جراء الحادث.
وقال محمد مهنى، نجل أمين عام حزب الحرية، لمصراوي، إن والده كان مع قيادات الحزب لافتتاح مقر جديد بالسويس، وسقط بهم الأسانسير.
وقال مصدر طبي بمحافظة السويس لمصراوي، إنه يجري التعامل مع المصابين في الوقت الحالي، فيما لم تُحدد طبيعة إصابتهما حتى الآن.
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