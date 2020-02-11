مصر | تصريح أمني قبل الفرح.. لافتة تثير الجدل بين أهالي الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح أمني قبل الفرح.. لافتة تثير الجدل بين أهالي الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استيقظ عدد من أهالي جنوب محافظة الجيزة، على لافتة تطالب الراغبين في إقامة الأفراح، الحصول على موافقة أمنية أولا، وهو ما أثار حالة من الجدل.

اللافتة التي تسببت في حالة من الجدل كتب عليها: "تنبيه هام، برجاء من يقوم بعمل حفل زفاف أو خطوبة التوجه إلى رئيس مباحث العياط لعمل تصريح بذلك".

وتواصلت بوابة الخليج 365 مع مصادر أمنية بقطاع أمن الجيزة، لمعرفة حقيقة الأمر، وسبب الحصول على تصريح قبل حفلات الزفاف والخطوبة، والتي أفادت بأن ما كتب على اللافتة عبارة عن توجيهات لرؤساء مباحث أقسام ومراكز القطاع بعقد اجتماع مع مشايخ وعمد المحافظة خاصة المناطق التي لا تضم قاعات أفراح، وإخبارهم بآخر التطورات فيما يخص الإجراءات المتبعة قبل إقامة أى فرح خوفا من تعطيل حركة المرور بالشوارع.

Advertisements

وأوضحت المصادر، أن ذلك ليس تصريحا بالمعنى الحرفي: "ده مجرد إخطار للشرطة لأن الفرح بيكون في الشارع، ما ينتج عنه تعطيل حركة المرور وإزعاج للمواطنين بالأصوات الصاخبة، علشان لازم الشرطة تكون عارفة لسرعة التعامل حال ورود بلاغ عبر النجدة، في حالة حدوث شغب أو خروج عن القانون".

وأضافت المصادر، أن التصريح المشار إليه، للتصدي للأفراح المعروفة بـ"أفراح الجمعية"، التي يلجأ إليها تجار المخدرات، لجمع مبالغ مالية طائلة لتمويل تجارتهم بصفقات مخدرات كبيرة، أو شراء سيارة والعمل عليها كـ"ستارة" لتجارتهم الآثمة، متابعا: "صاحب الفرح مش بيصرف جنيه، بيتفق على دفع فراشة الفرح، ولوازمه بعد الانتهاء من الفرح، وجمع الأموال".

وواصلت المصادر أن حصيلة حفل الزفاف قد تصل في بعض الأحيان إلى مليون جنيه وأكثر، وبالسؤال عن الإجراءات المتبعة للحصول عن التصريح، أوضحت "صاحب الفرح يخطر القسم ويقدم بطاقته الشخصية فقط"، مختتما أن اللافتة لاقت استجابة من أهالي الجنوب: "ممكن القسم يصرح بـ20 فرح في اليوم".