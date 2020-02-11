أخبار مصر | عاجل.. بيان من الخارجية قبل انطلاق آخر اجتماعات سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من الخارجية قبل انطلاق آخر اجتماعات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية، إنه فور وصول وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إلى واشنطن فجر اليوم؛ للمشاركة فى مفاوضات سد النهضة، بمشاركة البنك الدولي، تم عقد اجتماع تنسيقي مع الفريق التفاوضي المصري الذى يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والري والمخابرات العامة فضلاً عن خبراء القانون الدولي وأساتذة الجامعات المصرية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أن الاجتماع جاء للنظر فى مشروع الاتفاق الخاص بملء وتشغيل سد النهضة على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان ونقاط الاتفاق والخلاف فى المواقف بين الدول الثلاث.

هذا، وقد تم أيضاً التواصل خلال الاجتماع التنسيقي مع خبراء قانونيين دوليين مصريين للوقوف على آرائهم واقتراحاتهم إزاء مشروع الاتفاق، وكذلك خلية العمل القانونية بوزارة الخارجية.

وتابعت الوزارة، أنه من المنتظر أن تبدأ غدًا في واشنطن الاجتماعات الرسمية لوزراء الخارجية والري والوفود القانونية والفنية المرافقة لها بدعوة مُقدرة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن؛ لمواصلة التفاوض على مشروع اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.