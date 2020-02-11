أخبار مصر | شاهد.. أنصار هشام بدوي في الانتخابات التكميلية بالجيزة: "الصوت بفلوس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. أنصار هشام بدوي في الانتخابات التكميلية بالجيزة: "الصوت بفلوس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحشد أنصار هشام بدوي، عدد من المواطنين وتصويتهم مقابل حصولهم على مبلغ مالي، خلال التصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة الجيزة.

ووعد أنصاره، خلال المقطع المتداول، المواطنين بحصولهم على مبالغ مالية عقب إدلائهم بأصواتهم، ولم يعلن المبلغ، قائلًين: "منعرفش هناخد كام وهنروح المقر ونشوف".

وتستمر الانتخابات على مدار اليوم الثلاثاء وغدًا، لاختيار نائب بعد وفاة البرلماني محمد بدوي دسوقي، ومن أبرز المرشحين رجل الأعمال محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن، ونجل البرلمانى الراحل محمد بدوي دسوقي، الأمير موسى أحمد على محمد، مستقل، ومجدى السيد السيد ياسين محمود، مستقل.

وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفًا و396 ناخبًا.