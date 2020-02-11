أخبار مصر | وزير الدولة البريطاني يرحب بتطور العلاقات بين لندن والقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدولة البريطاني يرحب بتطور العلاقات بين لندن والقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط أندرو موريسون.

ناقش السفير المصري مع الوزير البريطاني أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والجهود الجارية لتعزيز العلاقات المصرية البريطانية على المستويات المختلفة في ضوء نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى لندن الشهر الماضي.

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رحب الوزير "موريسون" بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وذلك فى أعقاب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقيا-بريطانيا للاستثمار التي استضافتها لندن شهر يناير الماضي، والمقابلات التي عقدها رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" وغيره من المسئولين البريطانيين خلال الزيارة.

وأكد على اهتمام بلاده بأن تشكل تلك الزيارة انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية البريطانية على مختلف الأصعدة بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

شهد اللقاء تباحثاً حول سبل تعزيز الاستثمارات البريطانية فى مصر، فضلاً عن مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.