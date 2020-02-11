أخبار مصر | انتخاب أستاذ بـ"طب الأزهر" عضوا شرفيا بالاتحاد الدولي لعلاج الألم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتخاب أستاذ بـ"طب الأزهر" عضوا شرفيا بالاتحاد الدولي لعلاج الألم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتخب أعضاء الاتحاد الدولي لعلاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور ماجد الأنصاري، الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، عضوا شرفيا مدي الحياة في الاتحاد الدولي لعلاج الألم في أمريكا وسوف يتم تكريمه أثناء فعاليات المؤتمر (١٨) في أغسطس المقبل ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن الأنصاري تدرج في التعليم الطبي حتى حصل على بكالوريوس الطب والجراحة دفعة 1969 م، ثم عين طبيبا مقيما بقسم التخدير والعناية المركزة وحصل على درجة التخصص الماجستير في التخدير، وأصبح مدرسا مساعدا ثم بعد ذلك حصل على درجة الدكتوراه وعين مدرسا بقسم التخدير والعناية المركزة، ورقي بعدها إلى درجة أستاذ مساعد، ثم رقي بعد ذلك إلى درجة الأستاذية وهى أعلى درجة علمية.

والأنصاري هو مؤسس أول عيادة لعلاج الألم في مستشفي سيد جلال الجامعي ١٩٨٢، مع القيام بعقد ٢٠ دورة تدريبية علي علاج الألم في مستشفي سيد جلال من ١٩٩٣ وحتى ٢٠٠٧ بحضور أطباء من جميع أنحاء مصر والسودان وليبيا العراق وسوريا وإثيوبيا واليمن ومختلف دول العالم.

ويشغل الانصارى عضوية الاتحاد الدولي لدراسة الألم منذ عام ١٩٨٣، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لدراسة الألم بأمريكا ممثلا لأفريقيا والشرق الأوسط وسكرتير عام ثم رئيس الجمعية المصرية لعلاج الألم ١٩٨٥ حتى ٢٠١٥ ومؤسس وسكرتير عام الاتحاد العربي لعلاج الألم من ٢٠٠٣ وحتى الآن وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرعاية التلطيفية منذ ٢٠١٦ وحتى الآن، كما شارك في تأسيس إنشاء درجة الماجستير في علاج الألم بجامعة الأزهر.



شارك الأنصاري في الإشراف والمناقشة للعديد والعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال علاج الألم والتخدير والعناية المركزة، كما شارك في مئات المؤتمرات العلمية محليا وإقليميا ودوليا فى مجال علاج الألم، وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية المنشورة في المكتبات والدوريات الأكاديمية التى تناولت أحدث الطرق العلمية في علاج الألم على مستوى العالم.