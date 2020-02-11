أخبار مصر | ننشر أسماء المرشحين في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية لليوم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المرشحين في انتخابات المؤسسات الصحفية القومية لليوم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم عدد من المرشحين لانتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، اليوم، بأوراق ترشحهم، وذلك لليوم الثالث على التوالي. مؤسسة: الأهرام مجلس إدارة "صحفيين" بهاء الدين سليم محمد محمد وائل محمد صلاح الدين حسين مجلس إدارة "إداريين" أشرف احمد محمد مصطفي سيد محمد دسوقي محمد داليا احمد محمد السعيد مجلس الإدارة " عمال " خالد هاشم أحمد حسن احمد محمد احمد عثمان جمعية عمومية " إداريين " محمد عبد الحميد محمد حسنين جمعية عمومية " عمال " وليد السيد عبد الله أحمد مؤسسة: أخبار اليوم مجلس إدارة "صحفيين" صالح عبد السميع عبد السميع الصالحي على حسن محمد حسن مجلس إدارة "إداريين" عبد العزيز حسن عبد العزيز إبراهيم احمد فؤاد حافظ عبد المجيد صلاح أنور السيد عمر مجلس الإدارة " عمال " ياسر كريم عرفه سعد عبد الفتاح محمد الغدامسي التيجاني إبراهيم عبد المنعم إبراهيم البسيوني جمعية عمومية "صحفيين" وليد زينهم احمد الشامي محمد حسيني على محمود على جمعية عمومية " إداريين " احمد حسين إبراهيم سليمان جمعية عمومية " عمال " ماهر فتحي شحات على سيد محمد عبد العاطي هلال ياسر محمود محمد عبد الحميد مؤسسة: دار التحرير مجلس إدارة "صحفيين" محمد هشام حسين محمد محمد هشام احمد محمد مصطفي العطار جاد إبراهيم احمد حموده مجلس إدارة "إداريين" محمود حامد محمد أبو العزم عز الدين عزمي صالح عمر مجلس الإدارة " عمال " سند جمعه سند عبد المعطي غنيه عبدالله احمد محمود عبدربه أشرف جابر احمد احمد الدندراوي جمعية عمومية "صحفيين" محمد فتحي محمد عزب ناصر محمود عبد النبي حسن الور جمعية عمومية "إداريين" عمر يحي عبد الفضيل عبد الله صابر إبراهيم عبد الفتاح أبو الرجال جمعية عمومية " عمال " عبد العظيم محمد التهامي عبد الفتاح مؤسسة: دار الهلال مجلس إدارة "إداريين" حسام فوزي جاد الرب مجلس الإدارة " عمال " مصطفي محمد إبراهيم مصطفي رمضان احمد محمد جمعه مؤسسة: دار المعارف مجلس إدارة "صحفيين" ماجد محمد جمال الدين بدران رمضان إسماعيل مبروك علي محمد حمزة عبد الخالق الدوي مجلس الإدارة " إداريين " عبد العزيز فتحي عبد العزيز على جمال عبد الله مهدي هيبة جمعية عمومية " صحفيين " محمد عبد الحليم محمد الفرماوي Advertisements جمعية عمومية " إداريين " ياسر محمد محمد سيد أحمد محمد عبد الباري محمد موسي جمعية عمومية " عمال " شريف إسماعيل متولي إسماعيل علاء بدوي على أحمد مؤسسة: روزاليوسف مجلس إدارة "صحفيين" طارق عبد النعيم محمد احمد شاهيناز منصور مجاهد محمد صلاح محمد سليمان إيهاب محمد كامل عبد الفتاح محمد جاد احمد محمود احمد السيد مجلس الإدارة " عمال " محمد على عبد التواب محمد محمد مصطفي محمد مصطفي موسي محمد موسي محمد جمعية عمومية "صحفيين" عبد الصمد جابر عبد الصمد حسين عمر احمد على جمعية عمومية " عمال " احمد مصطفي عبد الحميد بيومي مؤسسة: الشركة القومية التوزيع مجلس إدارة "إداريين" سعد الدين خضر حسن علي ايمن محمد إبراهيم راضي خالد امام على امام ناهد جمال إبراهيم نصر رضا محمد زكي جمعه الهام عبد الحفيظ عبد الغفار الفرماوي أمجد حسن محمد صابر جمال سليمان كامل حسين عبد الله عبد العاطي عبد الله يوسف عبد الباقي عبد النبي عبد الباقي الجزار مجلس إدارة "عمال" وجدي رأفت محمد وجدي عمرو صلاح عبده ثابت صابر شعبان عبد الحميد سليمان محمود السيد طه مصطفي شريف عبد الله جابر فرغلي إبراهيم السيد محمد منصور حسين عبد الله محمد على أحمد شعبان إبراهيم حجاج محمد محمود توفيق قطب محمد صلاح عبد الدايم على احمد امين إبراهيم الحضري مدحت رزق احمد عبد المنعم ياسر عبد النبي عبد المنعم الجزار جمعية عمومية " إداريين " إسماعيل المنشاوي إسماعيل محمد محمد عثمان محمد عثمان أشرف يحي محمد احمد وائل عبد الرحمن محمد رمضان احمد عبد المحسن محمد عصر محمد مصطفي سعيد الجوهري احمد سيد احمد رمضان احمد محمد محمد يوسف جمعية عمومية " عمال " سعيد إبراهيم على أبو الفتوح صابر محمد فلفل عبد الوهاب إبراهيم إبراهيم عز الدين حسن محمد أسامة مجدي محمد محمد محمد مصطفي محمد أبو بكر أحمد ماهر حسين محمود احمد عبد الكريم احمد جلال مؤسسة: وكالة أنباء الشرق الأوسط مجلس إدارة "صحفيين" عاطف صلاح أنور خليل سحر حسن إبراهيم محمد جمعية عمومية " إداريين " وليد عبد النبي محمود مرسي رامي محمدي ابراهيم العدلي جمعية عمومية " عمال " باسم فوزي محمد اسماعيل

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