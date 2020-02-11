أخبار مصر | تركيب الجزء الأخير من مسلة رمسيس الثاني بميدان التحرير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيب الجزء الأخير من مسلة رمسيس الثاني بميدان التحرير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما حصلت الخليج 365 على صورة للمسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر حيث كانت مقسمة لعدة أجزاء.

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية عددا من الصور لتركيب الجزء الأخير من مسلة رمسيس الثاني بميدان التحرير والقادمة من منطقة صان الحجر.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن جميع أجزاء المسلة خضعت إلى أعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار.

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والمسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل "بن بن" (هريم).