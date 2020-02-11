شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة تقوم بدورها للتوعية عن الطب النفسي وأهميته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، الثلاثاء، الدكتور أحمد عكاشة، الرئيس الأسبق للجمعية العالمية للطب النفسي، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي البيولوجي والرئيس الفخري للجمعية المصرية للطب النفسي ولاتحاد الأطباء النفسيين العرب، والدكتور فيكتور سامي أستاذ الأمراض النفسية والعصبية.

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وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة في تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول حوارًا حول كيفية رفع مستوى الوعي بخصوص النظرة المجتمعية للأمراض النفسية، وأهمية قبول المجتمع لفكرة أن المرض النفسي كأي مرض آخر يحتاج إلى مواجهة وعلاج بشكل علمي على أيدي المتخصصين في هذا المجال، لكي لا يستسلم الكثيرون لهذه الأمراض ويعانون من آثارها السلبية على حياتهم بسبب المفاهيم المجتمعية الخاطئة والمغلوطة.

وأكد قداسة البابا أن الكنيسة بدورها تقوم بعمل مؤتمرات ومحاضرات توعية عن الطب النفسي وأهميته.

وناقش قداسته ضيوفه في كيفية التعاون المشترك لزيادة هذا الوعي لدى أبناء الكنيسة.