شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف زيارة لـ«قومي المرأة» لمكافحة الهجرة غير الشرعية بحملة «مراكب النجاة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات حملة طرق الأبواب التي نظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور طارق طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك في إطار مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتتم تحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

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واستهدفت الحملة السيدات والرجال بقرى دلبشان مركز كفر الزيات، وكفر شبرا اليمن مركز زفتى، وصفط تراب مركز المحلة الكبرى، بواقع 150 ألف زيارة باجمالي مستهدف 247500 سيدة ورجل، حيث قامت الرائدات الريفيات وعددهن 332 رائدة بالإضافة إلى المتطوعين من الوحدات المحلية ومراكز الشباب وعددهم 120، بتوعية أهالى القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الإيجابية الامنه، وسبل الهجرة الامنه، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.

كما أقيمت ندوة بقرية أبوصير بنا بمركز سمنود بمكتبة أبوصير باعتبارها احد القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وقد شهدت حضور رئيس مركز ومدينة سمنود اللواء علاء يوسف، وسط حضور مكثف من رجال ونساء القرية، وتم توعيتهم برسائل الحملة .

ويجري عرض رسائل الحملة على الشاشات الاعلانيه بمدينة طنطا لتوعية أهالى المدينة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة بمحافظة الغربية حتى يوم الخميس 13 فبراير 2020.