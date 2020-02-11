«الطيران» تستعين بشيخ وقس في تنفيذ السيناريو النهائي لاحتراق طائرة ركاب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استعانت وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مطار الغردقة الدولي بشيخ وقس خلال تنفيذ السيناريو النهائي لإجراء تجربة حادث احتراق طائرة ركاب بمطار الغردقة والتعامل معه، بالاستعانة بمجسم لطائرة ركاب. وبينما كانت أجهزة الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق الذي نشب بطائرة ركاب بمطار الغردقة الدولي تمت الاستعانة باحد الشيوخ من مديرية الأوقاف، وأحد القساوسة من مطرانية الغردقة، وعدد من المترجمين للقيام بجلسات تاهيل نفسي وديني للناجين من الحادث والتخفيف عنهم من هول الصدمة التي تعرضوا لها، حيث خصصت الشركة المصرية للمطارات صالة الوصول الداخلي لتكون مقرًا لاستقبال الناجين وتهدئتهم واستقبال أهالي واقارب الناجين ويقوم الشيخ بتلاوة عدد من الايات القرانية والاحاديث الشريفة لتخفيف هول الصدمة على الناجين من الحادث وتذكيرهم انه قضاء الله وان المؤمن مصاب والصبر عند البلاء والرضا بالقضاء فيما يقوم احد القساوسه بتذكير المصابين المسيحيين بتعاليم المسيح اذا تعرضوا للمصائب والكوارث والصبرعلي كل مكروه ومصيبة.

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