شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الاسكندرية»: شبكة إطفاء جديدة لـ4 طوابي وصهاريج وصيانة مقرنصات ضريح النبي دانيال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى حصاد 2019 والذى شمل تسجيل مواقع تاريخية في سجل وزارة الآثار واخضاعها لقانون حماية الاثار لأول مرة وانتهاء اعمال ترميم ومعالجة وبدء مشروعات جديدة للحفاظ على المعابد اليهودية والمواقع الاثرية في المحافظة .

وقال محمد متولى مدير عام الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندريه والساحل الشمالي أنه صدرت خلال العام الماضى 2019 عدة قرارات من المجلس الاعلى للآثار واللجنة الدائمة في الوزارة بتسجيل مواقع وحرمها في الاسكندرية من بينها نشر قرار تسجيل معبديعقوب منشا رقم 381 لسنه 2018 بالجريدة اليوميه في 2019 كما تم صدور قرار حرم لصهريج المباهما برقم 349 لسنه 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية لسنه 2019 وصدور قرار حرم لطابيه باب رشيد 122 لسنه 2019 باعتباره أثر.

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وأوضح «متولى» أن الإدارة أنهت أعمال صيانة المقرنصات الحجرية بضريح النبي دانيال وأعمال إزالة طبقات الكخ والأكسدة من على بدن الجرس الأثري وجاري عزل الجرس بعد تحسن الأحوال الجوية فضلا عن تزويد طابية النحاسين ببوابة إلكترونية للكشف عن المعادن وتزويد المعبداليهودي ببوابة للكشف عن المعادن وجهاز الكشف عن الحقائب X-ray. مشيرا إلى صدور موافقة الامين العام للمجلس الاعلى للآثار على انشاء شبكة اطفاء لكل من صهريج بن النبيه والبرج الغربي وطابية النحاسين وطابية باب رشيد حيث يجرى حاليا التنسيق للتعاقد مع احد المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا الشأن .

وأشار إلى أن الادارة تجرى أعمال نظافة للمقابر اليهودية الثلاثة الموجودة في منطقة الازاريطة والمعروفة بـ«الازاريطة 1و2 والشاطبى» من خلال التنسيق مع الطائفة اليهودية للتخلص من افرع الأشجار الزائدة التي تحجب الرؤية كما يجرى التنسيق مع ادارة الحدائق والتجميل والمركزية بالمحافظة لتقليم الاشجار المحيطة بصهريج بن النبيه من الخارج لاظهار المنطقة بالصورة المناسبة.

وكشف «متولى» ورود موافقة على انشاء سور لتأمين الجزء الجنوبي لطابية النحاسين على نفقة المركز الفرنسي للدراسات السكندرية بالاضافة إلى الانتهاء من اجراء ودراسة وفحص ومطابقة لكافة العناصر المشونة بالحاصل رقم 5 بالقسم العلوي بطابية النحاسين وتسجيلها بسجل قيد الآثار المجنبة للدراسة وتصوير السجلين ميكروفيلم بإدارة التسجيل المركزية كما يجرى حاليا حصر شامل للوثائق المحفوظة بمعبديعقوب منشه اليهودي بالإسكندرية واعداد سجل للمقتنيات الأثرية المحفوظة بمعبدالياهو هابني المعروف بـ«المعبداليهودي».