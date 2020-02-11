شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 تلاميذ في تصادم سيارتين أمام مدرسة بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 10 تلاميذ بإصابات متفرقة في تصادم سيارتين امام مدرسة المستقبل بسفاجا، الثلاثاء، وجرى نقل المصابين بسيارات الاسعاف لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج.
وتلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر، إخطارًا من اسعاف مدينة سفاجا بتصادم السارتين ٥٣٧٦ ط ر ب و٢٥١٦ ص ب ح، وتم الدفع بـ٣ سيارات اسعاف لموقع الحادث.
وتبين إصابة ١٠ تلاميذ وتلميذات باصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وجروح وان اعمار المصابين ما بين ٥ إلى ٧ سنوات وتم المصابين للمستشفي وتم تقديم الاسعافات الاولية لهم وتحرر محضر بالحادث.
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