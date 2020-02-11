شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحذف فيديو «تعويض الطيار الموقوف بـ9.5 مليون جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذف الفنان محمد رمضان، فيديو خاص بالطيار الموقوف أشرف أبواليسر عن عمله بسبب فيديو وصورة تذكارية التقطها «رمضان» من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، أعلن فيه أن الطيار يطالبه بـ9.5 مليون جنيه كتعويض له عن باقي فترة خدمته في الطيران وبعض المستحقات الأخرى.

ولم يبق الفيديو على حسابات محمد رمضان في «فيس بوك» و«تويتر»، سوى دقائق معدودة، من مساء الثلاثاء، قبل أن يقوم بحذفه لسبب غير معلوم.

وعقب حذف البوست، نشر رمضان، صورة له عن حصوله على جائزة من مهرجان جوائز الموسيقى الأفريقية، قائلًا: «الحمد لله جائزة الفنان الأكثر جماهيرية في القارة الأفريقية.. ماهي إلا مُجرد بداية #ثقة_في_الله_نجاح ????????».

وكان رمضان أعلن عن مفاجأة بخصوص الطيار، قائلًا: «الكابتن أشرف أرسل المحامي الخاص به، وجلس مع المحاسب الخاص بي، وقدم له حسبة خاصة به تشمل أنه باقي له 3 سنوات للخروج على المعاش، وبعض المستحقات الأخرى، والمبلغ النهائي الذي يريده هو 9.5 مليون جنيه كتعويض».

وتابع «رمضان»، في حسابه على «فيس بوك»، موجهًا رسالة للجمهور، مساء الثلاثاء: «أنا سايب الحكم للي بيعلقوا واللي بيقولوا رمضان تخلى عن الرجل، لو شايفين أن اللي طلبوا ده يرضي ربنا، أنا أعمله مفيش أي مشاكل».

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وأشار رمضان إلى أنه تحدث مع رئيس شركة طيران خاصة، تربطه علاقة صداقة قديمة به، من أجل إعادة الطيار أشرف أبواليسر للعمل مرة أخرى، وطالبه بإرسال السيرة الذاتية الخاصة به، ولكن الطيار أشرف رفض لأن رخصته مسحوبة.

وتابع: «أنا لم أترك الرجل، وقدمت كل الحلول اللي أقدر عليها».

وكان الفنان محمد رمضان أثار من جديد، بعد تصريحات الطيار الموقوف عن عمله بسبب فيديو وصورة تذكارية التقطها «رمضان» من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة.

ذلك بعد أن فجر الطيار المشكلة من جديد، من خلال تصريحاته، التي أكد من خلالها أن محمد رمضان لم يسأل عنه منذ الواقعة رغم ما ترتب عليها من فصله عن العمل، ليرد الآخر بأنه لم يفعل ذلك مؤكدًا أنه سيفعل ما يرضي السائق.

ومن خلال الفيديو تعرف على القصة كاملة.