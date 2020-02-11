شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يوجه بعدم المغالاة في عقود النظافة: بجنيه يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بعدم المغالاة في عقود النظافة الجديدة، والتي يتم تحريرها مع المحلات ضمن منظومة النظافة الجديدة، والتي بدأ المحافظ في تطبيقها منذ توليه المسؤولية.

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وقال خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الأربعاء: «بلاش مغلاة في التعاقد مع المحلات في عقود النظافة لازم تقارنوا بشكل عادل بين ما يخرجه المحل من قمامة ومخلفات وبين مقابل التعاقد بحد أدنى 30 جنيه شهريا بواقع واحد جنيه يوميًا وهذا مقابل بسيط لما سنقدمه له خلال المظومة الجديدة»

وأشار المحافظ إلى عدم التقصير مطلقا في تشغيل منظومة النظافة باعتبارها أحد الاحتياجات التي تمس حاجة المواطنين اليومية.

وأكد على ضرورة تنظيم العمل في قطاع النظافة خلال تلك الفترة حتى انهاء مشكلة شركة التجميع من خلال عمل محطات نقل وسيطة يتم من خلالها النقل إلى المقلب في قلابشو أو إلى المقلب القديم حتى يتم تشغيل المصانع الجديدة، وفي مقدمتها مصنع سندوب والمقرر البدء في تنفيذه قريبًا.