شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يستقبل رئيس هيئة قناة السويس بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه، الثلاثاء، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور سليمان وهدان، وكيل المجلس، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، واللواء كمال عامرـ رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.

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وبحسب بيان صادر من مجلس النواب أنه تم خلال اللقاء استعراض المشروعات القومية والتنموية التي تتم في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأكد الفريق ربيع أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً والحفاظ على مكانتها الرائدة، كما أكد خلو الهيئة ومنشآتها من فيروس «كورونا» وأن الهيئة اتخذت كل التدابير الاحترازية الوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة لمنع دخول الفيروس والتعامل معه.

من جانبه، أشاد الدكتور على عبدالعال بالخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها هيئة قناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية، مؤكداً أنها منطقة واعدة وستقود مصر إلى نهضة اقتصادية كبرى.

في ختام اللقاء أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس إلى رئيس مجلس النواب.