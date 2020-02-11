شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الأفريقية تشكر السيسي وتدرس مقترحه بتشكيل قوة مشتركة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجهت القمة الأفريقية ٣٣ في بيانها الختامي، الثلاثاء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهوده وقيادته الحكيمة طوال السنة الماضية في رئاسة منظمة الإتحاد الأفريقي، وأحيطت علما بمقترحه لإستضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب في وقت لاحق.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن في كلمته الإفتتاحية في القمة الأفريقية ٣٣ بأديس أبابا، مقترح إستضافة مصر لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسئوليات مصر تجاه القارة وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الأفريقية.
ودعا السيسي الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القمة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت.
وفي سياق الأزمة الليبية أكدت القمة أنه لايوجد حل عسكري للصراع في ليبيا ،والذي أدي لسقوط المدنيين، وأنه من الضرورة وقف إطلاق النار، على أن يلعب الإتحاد الأفريقي دورًا أساسيًا للتوصل لحل نهائي للصراع، مع دعم المصالحة الوطنية التي يجب أن تشمل جميع الأطراف، وأن تضطلع دول الجوار بمسئوليتها لإيجاد حل للأزمة الليبية.
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