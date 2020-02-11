شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرلمان الفرنسى يزور ”الخليج 365”..ونقاش مفتوح عن علاقات القاهرة ـ باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ”الخليج 365” وفداً من البرلمان الفرنسى مساء اليوم الثلاثاء، بمرافقة عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية ـ الفرنسية، والنائبات هالة أبو علي وماريان عازر والنائبة سامية رفلة، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالعلاقات المصرية ـ الفرنسية، ومستقبل صناعة الإعلام فى ظل سيطرة السوشيال ميديا مثل فيس بوك وغيرها على سوق الإعلان الرقمى فى فرنسا ومصر وغيرهما من الدول.



الوفد الفرنسى فى جولة داخل صالة تحرير الخليج 365

وضم الوفد الفرنسى، الذى كان فى استقباله الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، النائبة كاترين موران ديسيلى رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام فى البرلمان الفرنسى، بجانب مسئولين من المكتب الإعلامى للسفارة الفرنسية بالقاهرة.



جانب من اللقاء

وخلال الزيارة دار نقاش حول مستقبل العلاقات المصرية ـ الفرنسية والتعاون بين البلدين على مستويين النيابى والحكومى، وكيف أسهمت جمعية الصداقة المصرية ـ الفرنسية فى تعزيز تلك العلاقات ودعمها من خلال الزيارات المتبادلة لوفود البرلمان فى البلدين، والتى كان لها دور بالغ فى تقريب وجهات النظر بين الجانبين فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية.



جانب من المناقشات خلال اللقاء

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وتطرق الحضور إلى نقاش مطول عن مستقبل الصحافة والإعلام فى مصر وفرنسا وغيرهما من الدول فى ظل انتهاك مواقع مثل جوجل وفيس بوك لقواعد المنافسة العدالة فى سوق الإعلانات، وارتكاب تلك المواقع لممارسات احتكارية فبدلاً من أن تدفع مقابل المحتوى الصحفى والإعلامى الذى تنتجه الصحف والمنصات الإعلامية المختلفة، تقوم بنقل واستخدام وترويج هذا المحتوى دون الدفع مقابل ذلك.



خالد صلاح فى صورة جماعية مع الوفد البرلمانى الفرنسي وعدد من نائبات البرلمان المصري

وخلال اللقاء، تحدث الكاتب الصحفى خالد صلاح عن أهمية أن يكون هناك تشريعات حاسمة وواضحة لإرغام فيس بوك وغيره من المواقع على الالتزام بقوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية فيما يتعلق بالإعلانات على المنصات الإلكترونية، مشيراً إلى أنه سبق له مطالبة العديد من المسئولين والنواب بالتعجيل فى اتخاذ مثل هذا الإجراء.



خالد صلاح والنائب أيمن أبو العلا والنائبة ماريان عازر وعلى اليمين النائبة كاترين موران ديسيلى

بدورها، أكدت النائبة كاترين موران ديسيلى رئيس لجنة الثقافة والتعليم والإعلام فى البرلمان الفرنسى، خطورة دور السوشيال ميديا على صناعة الإعلام، مشيرة إلى أن البرلمان بصدد سن تشريعات ترغم شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك على دفع ضرائب والتزامها بقوانين السوق بشكل عادل.