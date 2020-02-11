شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة يدعو البابا للتعاون فى حملة تغيير المفاهيم المغلوطة للمريض النفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى ومستشار الرئيس للصحة النفسية والتوافق الاجتماعى قداسة البابا تواضرس من أجل إزالة وصمة المرض النفسى وكيفية تعاون الكنائس فى تغيير المفاهيم المغلوطة حول المرض النفسى.

وكان الدكتور أحمد عكاشة، أطلق فى منتصف شهر يونيو حملة لإزالة الوصم عن المريض النفسى، والتقى عكاشة فى وقت سابق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر، أن الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغى أن توضع فى أولوية كل الحكومات والبلدان، لأن خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم، ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الإنسان واستغلاله فى الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا فضيلته أهمية الاعتناء بخدمات الصحة النفسية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف والحد من خطورة هذه الأمراض، مع توعية وتثقيف المجتمع بأهمية إزالة وصمة هذا المرض الذى يهدد المجتمعات.

فيما أكد الدكتور أحمد عكاشة أن المرض النفسى مرض عضوى مركزه المخ، وأن كل الأمراض النفسية ناجمة عن عدم انتظام الدوائر العصبية فى المخ، وأن كل العلاجات تتجه فى الوقت الراهن إلى تنظيم هذه الخلل العصبى، داعيًا إلى زيادة الوعى لدى الناس وخصوصًا الشباب بأشكال المرض النفسى، ووجود العلاج المناسب حاليًا لكل الأمراض النفسية حتى أن هناك علاجا مخصصا لكل حالة على حدة، مشيرًا إلى أن عدم علاج الأمراض النفسية قد يؤدى إلى تدهور فى الشخصية ويحدث نتائج سلبية.

كما عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جلسة خاصة مع الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعى، لنفس غرض الحملة، وأبدى وزير الأوقاف استعداد كافة أجهزة الوزارة، لخدمة الحملة ودعمها لتحقيق أغراضها التوعوية والتأكيد على أن المرض النفسى مثل كافة الأمراض الجسمانية الأخرى كالقلب والصدر وغيرها وليس كما يشاع من أكاذيب وخرافات ناتجة عن أعمال السحر أو الحسد والجن والأعمال السفلية والأرواح الشريرة، وأكد أن وزارة الأوقاف، ستبدأ دعمها بمحاضرة لكبار الأئمة بالوزارة بحضوره الأسبوع القادم بمسجد السيدة نفيسة وسيلقى خلالها الدكتور عكاشة كلمة لتوضيح المفهوم العلمى والصحى السليم للمرض النفسى وأهمية إزالة وصمة هذا المرض، وذلك كخطوة أولى لنشر أهداف الحملة على كافة منشورات الوزارة الأوقاف والعمل على إضافتها لخطبة الجمعة فى المساجد خلال المرحلة المقبلة.

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