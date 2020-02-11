اتصور كأنك فى أوروبا.. فكرة شبابية لدعم السياحة المصرية على "السوشيال ميديا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "اتصور_كأنك_فى_أوروبا"، مجموعات وصفحات موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، وذلك بعد إطلاق مسابقة تستهدف تشجيع السياحة فى مصر، من خلال نشر الأعضاء صورًا لهم فى أماكن بمصر، بطلة أوروبية، الأمر الذى سارع من أجله الشباب المتعطشون لعرض تجربتهم فى الأماكن السياحية بمصر.
وشارك الآلاف من رواد الفيس بوك على نشر صورهم فى المناطق الأثرية والسياحية، والمناظر الطبيعية في مختلف محافظات مصر لإبراز جمالها والترويج لها، على غرار بعض الصور لمعالم مشهورة بأوروبا، خاصة في محافظات الدلتا ومحافظات البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح والصحاري الموجودة في مصر.
وقالت هند سالم مديرة المبادرة إن الهاشتاج كان من ضمن مسابقات عديدة من أجل تشجيع السفر داخل مصر أو خارجها، بمبدأ أن السفر ليس فقط للأغنياء، ولكنه متاح للجميع وفقًا ميزانيتهم المناسبة.
ندى فى مزرعة عباد الشمس بالنوبارية الاسكندرية
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