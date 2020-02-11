الداخلية تعلن تفاصيل مقتل 17 إرهابيا في مداهمات أمنية بشمال سيناء(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 17 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النيران بمنطقي العبيدات والحوص في محافظة شمال سيناء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إنها حاصرت مجموعة من العناصر الإرهابية في أحد أحواش منطقة العبيدات\ ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكرا لهم، لتنفيذ عمليات عدائية.

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وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن توجهت نحو مكان اختباء الإرهابيين بالعبيدات، وتبادوا إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع 11 إرهابيًا، والعثور على 6 بندقيات آلية، وبندقيتين خرطوش، و3 عبوات متفجرة.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض الإرهابيين هربوا خلال إطلاق النار إلى منزل مهجور في منطقة الحوص\ أول العريش، وبعد تتبعهم تم حصارهم والتعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 6 إرهابيين آخرين وعثر بحوزتهم على 4 بندقيات آلية، وحزامين ناسفين.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات قوات الأمن تأتي استمرارا لجهود وزارة الداخلية المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات البلاد.