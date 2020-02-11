الداخلية: مقتل 11 إرهابيا في مداهمة أمنية بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي: أعلنت وزارة الداخلية مقتل 11 عنصر إرهابي في تبادل لإطلاق النيران بمنطقة العبيدات بمحافظة شمال سيناء . وعثرت قوات الأمن بحوزة الإرهابيين على 6 بنادق آلية و 2 بندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة . وسنوافيكم بالتفاصيل..

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