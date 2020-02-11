باستخدام "السيانيد".. ضبط المتسبب في نفوق الأسماك بنهر النيل في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط أحد المتهمان المتسببان في نفوق كمية كبيرة من الأسماك بنهر النيل باستخدام السيانيد، ومصادرة 3 قوارب صيد بنطاق محافظة القليوبية.

رصدت الأجهزة الأمنية، نفوق كمية كبيرة من الأسماك ذات الأحجام الصغيرة بمجرى نهر النيل فرع دمياط بمدينة بنها بالقليوبية، خلف مأخذ محطة مياه دجوى دائرة مركز بنها.

وبفحص عينات من تلك الأسماك بمعرفة مفتش الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببنها للوقوف على أسباب نفوقها؛ تبين ارتفاع نسبة السيانيد عن النسبة المعتاد وجودها بنهر النيل بنسبة صغيرة.

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وكشفت جهود مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي إلى تحديد مرتكبي الواقعة صيادين "شقيقين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز الباقور بالمنوفية" .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمني المنوفية والقليوبية أسفرت عن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز بنها بالقليوبية.

كما تم بإرشاده ضبط 3 قوارب صيد خاصة بهما غير مرخصة مخبأة داخل أحد الأخوار المائية بالبر الشرقي للجزيرة الشرقية بدائرة مركز الباجور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.