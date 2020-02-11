"تشريعية النواب" توافق على 4 اتفاقيات مع ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها نبيل الجمل، على عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إليها للنظر في طريقة إقرارها، وتبين للجنة عدم وجود ما يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بهم.
وتضمنت الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الأتفاق بين حكومة مصر وألمانيا، بشأن التعاون المالي لعام 2017 والموقع في برلين، قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وألمانيا بشأن التعاون المالي لعام 2018 والموقع في برلين.
وتضمنت أيضا القرار رقم 51 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وألمانيا، بشأن دعم المكون المصري من المشروع العالمي الهجرة من أجل التنمية، والموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن مشروع حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الإلزامي.
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