"إعلام النواب" تستدعي إيناس عبدالدايم لمعرفة حجم المشروعات الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قررت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، استدعاء وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم للجنة؛ لتقديم إيضاحات وبيانات موثقة عن حجم المشروعات الثقافية التي تقوم بها الوزارة فيما يخص إنشاء بيوت وقصور ثقافة جديدة أو استكمال المشروعات تحت التنفيذ، وذلك خلال أسبوع.

واكدت اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد شعبان خلال مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبين برديس سيف عمران، وفتحي الشرقاوي، بشأن إنشاء بيوت ثقافة بمحافظتي الوادى الجديد وكفر الشيخ، نظرًا لأهميتها في تنمية الفكر والتوعية، وأوصت اللجنة من قبل بإمدادها بالموقف الإنشائي والتمويل المتاح إلا أن الوزارة لم تستجيب.

كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة الثقافة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط لبدء العمل في إنشاء بيوت ثقافة في منطقتى الراشدة والمعصرة بالوادي الجديد.

وشن أعضاء اللجنة هجومًا على وزارات الثقافة والتخطيط والمالية، لعدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه وتوفير التمويل اللازم للتوسع في إنشاء بيوت ثقافة لخدمة أغراض التنمية في مصر.

وقالت النائبة جليلة عثمان، إنه من غير المعقول أن تكون محافظة حدودية مهمة كالوادي الجديد، تمثل نصف مساحة مصر بها قصرين ثقافة فقط.

وأضافت، أن هذا الأمر يتطلب مسائلة كل المسئولين في وزارتي الثقافة والتخطيط، فورًا لأن الأمر مرتبط بالأمن القومي المصري،، حيث أن المحافظات الحدودية والنائية لها ظروف خاصة بها وتعاني من مشكلات وهناك محاولات إختراق للشباب، ولابد من تحصين هذه المناطق بنشر الفكر والتنوير والوعي من خلال التوسع في بيوت الثقافة والمراكز الثقافية.

وقال النائب أسامة شرشر: "نحن أمام جريمة كبرى في الوادى الجديد بكل المقاييس لأن الحكومة تسبح ضد التيار، حيث أن التوجع العام للدولة ورئيس الجمهورية قائم على بناء الإنسان المصري وهذا لن يتم إلا عبر البناء الثقافي".

وأضاف "شرشر"، أن المحافظات الحدودية خط أحمر، مطالبًا بمحاكمة هيئة قصور الثقافة، التي لم تنفذ توصيات اللجنة وقراراتها التي اتخذتها بشأن الانتهاء من بناء بيوت الثقافة في الوادي الجديد قبل عامين.

واشار إلى أن بيوت الثقافة هي المتنفس للشباب، ومن هنا لابد من البدء فورًا في تنفيذ المشروعات المدرجة سواء في الوادي الجديد أو كفر الشيخ أو أي منطقة في مصر وإحاطة اللجنة بما تم خلال شهر على أقصى تقدير.

واكد "شرشر"، أنه سيحيل الأمر للنائب العام، إذا لم يتم التنفيذ وفقًا لقرارات اللجنة.

من جانبه قال النائب جلال عوارة، إنه لا يمكن تحميل وزارة الثقافة، وحدها المسئولية بل أن وزارتي المالية والتخطيط، مسئولتان لأن المشكلة تمويلية في الأساس.

واوضح "عوارة"، أن محافظة الوادي الجديد، لها طبيعة خاصة وأبعاد تمس الأمن القومي، وطالب النائب وزراتي الثقافة والتخطيط، بتقديم بيان تفصيلب عما تم إنجازه من مشروعات خلال الـ9 أشهر الماضية من العام المالي الحالي.

واكد النائب برديس سيف الدين، مقدم طلب الإحاطة، أن المحافظة وفرت الأراضي اللازمة ولم يبقى سوى توفير التمويل والبدء في التنفيذ نظرًا لأهمية هذه المراكز الثقافية للتنمية في المنطقة.

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واضاف، أنه سبق مناقشة الموضوع العام الماضي ووعدت وزارتي التخطيط والثقافة، بإدراج بيتي ثقافة الراشدة والمعصرة في خطة 2019-2020، ولكن لم يحدث.

وأشار النائب فتحي الشرقاوي، أنه تم تخصيص أرض لبناء قصر ثقافة بمدينة مطوبس منذ عام 2016 وحتى الآن لم يتم البناء.

وقال النائب أنه لابد من ترتيب الأولويات في عملية إدراج المشروعات والنظر للمحافظات والمناطق المحرومة بنظرة مختلفة.

واوضح النائب تامر عبدالقادر، أن الأمر يستوجب مسائلة فورية لعدم إلتزام وزراتي الثقافة والتخطيط، بما قررته اللجنة قبل عامين، مشيرًا إلى أن قصور الثقافة تلعب دورًا مهمًا في نشر الوعي والفكر بين الشباب والحفاظ على الشباب من الإنحراف.

وأضاف، أن محافظة الوادي الجديد تحتاج لمزيد من الاهتمام في هذا الشأن نظرًا لظروفها وبناء قصور ثقافة مسألة أمن قومي لبناء الوعي.

وقال النائب داود سليمان، إن وزارة الثقافة، مطالبة بتقديم توضيح تفصيلي عن سبب تأخرها في إنشاء المشروعات المتفق عليها.

واضاف، أن الوادي الجديد تمثل نصف مساحة مصر وتحتاج لدعم في مختلف المجالات وعلى رأسها الجانب الثقافي.

وفى تعقيبه على ما أثاره النواب قال عمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة قصور الثقافة، أن الوزارة أرسلت لوزراة التخطيط أكثر من مرة لزيادة الاعتمادات المالية للوفاء بمتطاباتها فيما يخص استكمال المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات الجديدة.

وأضاف أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي وزاراة التخطيط لرفع الاعتمادات إلى 400 مليون جنيه وحتى الآن لم يتم الموافقة، مشيرًا إلى أن المشكلة تمويلية في المقام الأول.

وقال "البسيوني"، إنه فيما يخص قصر ثقافة مطوبس بكفر الشيخ، فأن قرار تخصيص الأرض لم يكن صادرًا لصالح هيئة قصور الثقافة وتم مخاطبة المحافظة لتعديل قرار التخصيص وبعد تعديل القرار سيتم التنفيذ إذا توافرت الاعتمادات المالية لإقامة مشروعات جديدة بعد الانتهاء من المشروعات الجارية.

وهنا تدخل النائب محمد شعبان رئيس الجنة قائلا: "أنه حتى إذا تم تعديل قرارا التخصيص فأن الهيئة لن تنفذ بحجة عدم توافر التمويل وهذا الأمر مرفوض".

وأوضحت دعاء شبل مدير عام بوزارة التخطيط، أن الوزراة ستبحث مع وزارة الثقافة ترتيب الأولويات وبحث زيادة الاعتمادات المطلوبة.

وقالت، إن ما تم اعتماده حتى الآن 160 مليون جنيه، وقاطع النائب أسامة شرشر قائلا: "أنه من غير المقبول تمامًا تخصيص مبلغ ضئيل لبناء الوعي المصري".

وأشار النائب نضال السيد وكيل اللجنة، إلى أن زيادة الاعتمادات للموازنة أمر واجب وضروري، ويجب النظر للمحافظات الحدودية أنه ذات طبيعة خاصة وإذا كنا نرغب في تعمير الوادي الجديد فعلينا أن نستثنى هذه المناطق من أي معايير.