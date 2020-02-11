تبدأ الأسبوع المقبل.. تفاصيل المسابقة الدينية للقوى العاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

تبدأ وزارة القوى العاملة، الثلاثاء المقبل، بديوان عام الوزارة، الاختبارات الشفوية للمسابقة الدينية لمحافظات القاهرة والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد.

كما من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم الأربعاء 19 فبراير، في الإسكندرية، والبحيرة ومرسى مطروح، والسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، وشمال وجنوب سيناء، واليوم التالي، للجيزة والقليوبية، والدقهلية، والغربية، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنوفية وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحر الأحمر، والأقصر.

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وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن فروع المسابقة تشمل "القرآن الكريم، والفقه، والأحاديث، والسيرة النبوية"، حيث يتم تحكيم المسابقة بواسطة أساتذة مخصصين من الأزهر الشريف. ويمنح الفائزون في فرع المسابقة الحاصلين على أعلى الدرجات في موضوعاتها جوائز مالية، تبلغ قيمة الجوائز 1000 جنيه للفائز بالمركز الأول، و750 للثاني، و500 للثالث، فضلا عن شهادات تقدير.

وأضاف الوزير، أن المسابقة ضمن مسابقات أخرى في مجالات الثقافية والفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية، حيث تهدف شغل أوقات فراغ العمال بالهوايات النافعة، وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية في نفس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الأدبية والفنية وشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات مما يساعد علي تحقيق التوان والاستمتاع بها، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى زيادة انتاج وتحسينه وتجويده.

كما تسمح المسابقات بإتاحة الفرصة لظهور قيادات عمالية ترعي وتنمي هذه الأنشطة بين العمال، واكتشاف العمال ذو المواهب الثقافية والفنية المختلفة، وتوجيهم للهيئات والمؤسسات المختصة التي تتيح لهم مزيد من الرعاية لتنمية مواهبهم ورعايتها وصقلها، فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على مشاركتهم في الأنشطة المختلفة من أجل دمجهن مع جميع فئات المجتمع، ومشاركة المرأة المعيلة في كافة المسابقات والبرامج.