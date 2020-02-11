مصر | في منزل مهجور.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 17 إرهابيا بسيناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في منزل مهجور.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 17 إرهابيا بسيناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الداخلية، إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني، حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى مصرع 11 عنصرا عثر بحوزتهم على "6 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – 3 عبوة متفجرة" بينما تمكن البعض الأخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص أول العريش، وقد تم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، مما أسفر عن مصرع عدد 6 آخرين، وعثر بحوزتهم على "4 بندقية آلية – 2 حزام ناسف".

وتم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.