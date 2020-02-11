مصر | نشرة حوادث الخليج 365: كواليس ذبح صاحب سنترال ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: كواليس ذبح صاحب سنترال ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشادة بين أعضاء الدفاع أمام المحكمة في قضية "قتل طالب الرحاب"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، لدفاع المتهمين في محاكمة المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة، و6 متهمين آخرين، لإتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل طالب الرحاب".

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"كان لابس نقاب".. كواليس ذبح صاحب سنترال ببولاق الدكرور

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل قتل عامل بسنترال داخل المحل عمله بمنطقة ترعة عبد العال نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، إذ تبين أن المتهم يدعى أيمن، بائع ملابس أطفال متجول، ويقوم ببيع الملابس يوم الثلاثاء من كل أسبوع أمام السنترال محل عمل "علي بخيت" وشهرته كريم، المجني عليه وتربطه به علاقة صداقة.

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تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغا للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، قيد تحت رقم 8009 لسنة 2020، بلاغات النائب العام، اتهم فيه جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، بالتحريض على اغتيال رئيس الجمهورية والإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها.

للمزيد هنا بلاغ يتهم مذيع قناة الجزيرة بالتحريض على اغتيال السيسيتقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغا للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، قيد تحت رقم 8009 لسنة 2020، بلاغات النائب العام، اتهم فيه جمال ريان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، بالتحريض على اغتيال رئيس الجمهورية والإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها.للمزيد هنا إلزام محافظة مطروح برد 1.5 مليون جنيه لشركة استثمار

ألزمت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار "برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، محافظة مطروح برد مبلغ مليون و٥٩٧ ألف جنيه لإحدى شركات الاستثمار، قيمة مصاريف إدارية خصمتها المحافظة من الشركة بعد فسخ عقد بيع أرض بينهما.



شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار: