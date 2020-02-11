مصر | بالفيديو.. ضربة أمنية جديدة ضد مروجي المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. ضربة أمنية جديدة ضد مروجي المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تاجري مخدرات وبحوزتهما 650 كيلو بانجو في السويس.

وتعود الواقعة بمتابعة الإدارة، لنشاط اثنين من العناصر الإجرامية في مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها وترويجه على عملائهما على نطاق واسع، مستخدمين في ذلك سيارتين وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي وهما (عاطل "له معلومات جنائية- سائق).



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم ضبطهما حال استقلالهما السيارتين في كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (250 لفافة من نبات البانجو المخدرة وزنت جميعها 650 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتفا محمول).



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد التهريب والاتجار فيها واستخدام السيارتين وهاتفي المحمول في النقل والترويج وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (1625000) واحد مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف جنيه تقريبًا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.