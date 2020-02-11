أخبار مصر | محافظة القاهرة: إزالة عشش المهاجرين لإنشاء مجمع خدمي في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة: إزالة عشش المهاجرين لإنشاء مجمع خدمي في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من إزالة منطقة المهاجرين بحي المرج بالكامل.

وأوضح "صابر" في تصريحات صحفية، أنه بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تم إزالة 75 عشة ومنزل، وحصر سكانها والبالغ عددهم 92 أسرة ونقلهم إلى شقق مفروشة ومجهزة على أعلى مستوى، بمنطقة المحروسة بمدينة السلام.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن الهدف من إزالة المنطقة بالكامل، هو إنشاء مجمع خدمي لأهالي المرج.

رافق المهندس إبراهيم صابر خلال عملية الإزالة اللواء سليمان شتا لقطاع شرق والنائب أحمد علي عضو مجلس النواب عن دائرة المرج.