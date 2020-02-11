أخبار مصر | بسبب كورونا.. جامعة الأزهر توقع الكشف الطبي على الطلاب الوافدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. جامعة الأزهر توقع الكشف الطبي على الطلاب الوافدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة توقيع الكشف الطبي على الطلاب الوافدين المقيدين بها والاطمئنان على صحتهم من خلال التوجه إلى الإدارة الطبية بجامعة الأزهر بمقرها الكائن أمام كلية الطب بنين بحرم الجامعة بمدينة نصر، خوفا من انتشار فيروس كورونا طوال الفترة الماضية.

وقال الدكتور خيرى عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن هذه الإجراءات تسير في ضوء توجيهات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة، وذلك حفاظا علي صحة الطلاب الوافدين.