أخبار مصر | الخميس.. التعليم تعقد مؤتمرا دوليا لعرض التجربة المصرية الرائدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. التعليم تعقد مؤتمرا دوليا لعرض التجربة المصرية الرائدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا الخميس المقبل، بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت عنوان "تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي".

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريح خاص إلى موقع "الخليج 365"، إنه من المقرر أن يحضر المؤتمر ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسات دولية كبرى ووزراء مصريين وعرب وأفارقة، مؤكدا أن التجربة المصرية الرائدة في تطوير التعليم ستكون محل بحث ومناقشة في هذا المحفل الدولي.