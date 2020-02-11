أخبار مصر | حزب الوفد: إنشاء قوة أفريقية موحدة يقضي على الإرهاب ويحقق التنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الوفد: إنشاء قوة أفريقية موحدة يقضي على الإرهاب ويحقق التنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، مقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء قوة أفريقية موحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكده بأن القاهرة لديها خبرة كبيرة في دحر الإرهاب ومواجهته.

وأضافت في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي حريص على مصالح مصر والقارة الأفريقية في ظل العديد من المخاطر والتهديدات التي تحيط بالمنطقة، مؤكدة على أهمية التصدي للإرهابيين والدول الداعمة للإرهاب والتي تسعى لخلق الأزمات والاضطرابات في المنطقة تحقيقا لمصالحها وأجنداتها السياسية.

وأوضحت أن مصر تواجه الإرهاب منذ سنوات طويلة نيابة عن العالم لدحره ولتعزيز السلام والتنمية المستدامة في القارة السمراء والتي لن تتحقق إلا بنشر الأمن وفرض هيبة الدول وتقوية مؤسساتها.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن مقترح الرئيس السيسي بإنشاء قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، سيوحد جهود الدول الأفريقية ويقضي على الجماعات المتطرفة نهائيًا، كما سيقضي على أى تدخل عسكري خارجى في أفريقيا، ويزيد من فرص الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الأفريقي