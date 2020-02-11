أخبار مصر | حزب المصريين: مصر أصبحت مركزًا ثقيلًا في معادلة البترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب المصريين: مصر أصبحت مركزًا ثقيلًا في معادلة البترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن مصر أصبحت مركزًا ثقيلًا في معادلة البترول والغاز في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه ويرفع قطاع الطاقة في مصر لمصاف الدول الكبرى.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المعرض يعود بالنفع على قطاع البترول المصري وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كونه يُعد الأبرز في مجال الطاقة بالمنطقة، موضحًا أن هذا المؤتمر سيُركز على الإنجازات المصرية في هذا القطاع وخاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة أمام العالم بما يُعطي انطباعًا جيدًا أمام المستثمرين الكبار الذين حضروا المؤتمر والمعرض عن الاستثمار في مصر في هذا المجال.

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن صناعة البترول في مصر خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت الكثير من القفزات التي أتت بثمار كبيرة على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدليل على هذا الأمر تنظيم مصر لمثل هذه المؤتمرات والمعارض للعام الرابع على التوالي.

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ولفت إلى أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي بتنمية قطاع البترول بما يتوافق مع حجم الطموح المصري الكبير في هذا القطاع المهم، موضحًا أن مصر خلال فترة وجيزة ستكون من كبريات دول العالم في هذا المجال.