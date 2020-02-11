أخبار مصر | حزب المصريين: مصر أصبحت مركزًا ثقيلًا في معادلة البترول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب المصريين: مصر أصبحت مركزًا ثقيلًا في معادلة البترول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "أبو العطا"، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المعرض يعود بالنفع على قطاع البترول المصري وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كونه يُعد الأبرز في مجال الطاقة بالمنطقة، موضحًا أن هذا المؤتمر سيُركز على الإنجازات المصرية في هذا القطاع وخاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة أمام العالم بما يُعطي انطباعًا جيدًا أمام المستثمرين الكبار الذين حضروا المؤتمر والمعرض عن الاستثمار في مصر في هذا المجال.
وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن صناعة البترول في مصر خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت الكثير من القفزات التي أتت بثمار كبيرة على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدليل على هذا الأمر تنظيم مصر لمثل هذه المؤتمرات والمعارض للعام الرابع على التوالي.
ولفت إلى أن هناك توجيهات من قبل الرئيس السيسي بتنمية قطاع البترول بما يتوافق مع حجم الطموح المصري الكبير في هذا القطاع المهم، موضحًا أن مصر خلال فترة وجيزة ستكون من كبريات دول العالم في هذا المجال.
وأوضح أن المؤتمر والمعرض يكشفا القيمة الحقيقة لمصر في قطاع البترول وحجم التسهيلات التي تقدمها الدول للمستثمرين في مصر في هذا القطاع الهام وباقي القطاعات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري كل يوم يُثبت للعالم أجمع أنه الأفضل وينمو بسرعة الصاروخ بفضل حكمة وحنكة وذكاء القيادة السياسية الممثلة في الرئيس السيسي.
وأكد أن قطاع الطاقة يُعد ركيزة أساسية في أي اقتصاد لذلك تُقدم القيادة السياسية له كل الدعم والاهتمام؛ ويتضح ذلك الأمر جليًا من خلال عقد المؤتمرات والمعارض والعديد من الفعاليات في مصر، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا المعرض يؤكد على أهمية قطاع الطاقة في مصر والمنطقة.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة والذي يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري تحت شعار "شمال افريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".