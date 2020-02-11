أخبار مصر | بعد واقعة المكتب.. رئيس مجلس النواب يُمهل وزيرة الصحة 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد واقعة المكتب.. رئيس مجلس النواب يُمهل وزيرة الصحة 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نائب اشتكى من عدم مقابلة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة له، وتلفظ أحد الموظفين بمكتب الوزيرة بألفاظ بحق النائب.

وطالب رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة، ردا من وزيرة الصحة على هذه الواقعة في غضون 24 ساعة، مؤكدا أنه إذا لم يصل إليه الرد سيتم إثارة هذا الموضوع في الجلسة العامة القادمة.

من جانبه أكد النائب فتحي قنديل في الجلسة العامة، أنه صاحب الواقعة، موضحا أنه توجه لمقابلة وزيرة الصحة فلم يتمكن من ذلك، وأن أحد الموظفين بمكتب الوزير قال له: "لا أنت ولا المجلس بتاعك تقدروا تشيلوني من مكاني".