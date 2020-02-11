أخبار مصر | رئيس البرلمان: بيقولوا إني مش متابع.. أنا بفهم لغة الشفاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: بيقولوا إني مش متابع.. أنا بفهم لغة الشفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن متابعته كل ما يدور في أروقة البرلمان وخارجه.

وقال رئيس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء: "هناك من يعتقد أننى مش عارف ما يدور من الأعضاء وهناك من يأخذ الانطباع أن رئيس المجلس مش متابع، مضيفا: "أنا متابع جيد لكل ما يدور وأفهم في لغة تحريك الشفاه بدون ما أسمع النائب الذى يتحدث"، منتقدا سلوكيات عدد من أعضاء المجلس داخل القاعة، وعدم التزامهم بالعادات والتقاليد البرلمانية.

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وقال عبدالعال، إن أحد الصحفيين الكبار الذى له ثقله ووزنه كتب مقالا عن السلوك داخل القاعة الذي يؤثر على أداء المجلس وللأسف حمل رئيس المجلس المسئولية، متابعا: "رئيس المجلس عنده اللائحة والتقاليد البرلمانية.. ولكن لا اللائحة تنفع ولا التقاليد تشفع إذا مكنش هناك إرادة للنواب بالالتزام داخل الجلسة".

وأشار رئيس البرلمان إلى أنه طلب من النواب، الالتزام في أثناء وجود وفد فرنسي بالقاعة، ولكن النواب تعاملوا كأنى أقول لهم أكثروا من هذا التصرف، مؤكدا أنه عندما تبدأ الجلسة فيجب عدم وجود السلام والأحضان داخل القاعة أو الحديث للوزراء حيث لا توجد تلك التصرفات في أى مجلس نيابي إلا عندنا فقط.

وتابع عبدالعال حديثه للنواب: "الحمد لله اشتغلت في كل الوظائف التى أتيح لى العمل فيها وافهم من يحرض ومن يتكلم ومن يسوق الأخبار غير الحقيقية وكل ذلك لا ينفع ولا يشفع إطلاقا، وأن منح ومنع النائب وحده هو من يتحكم فيه فأرجو أن تكون التصرفات داخل القاعة فيها نوع من الانضباط والنائب هو نائب بما يملكه من سلوكيات تجبر الآخرين على احترامه"، منتقدا انصراف النواب من القاعة بعد الانتهاء من إلقاء كلمتهم.