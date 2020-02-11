أخبار مصر | رئيس مدينة الجيزة يتفقد أعمال تطوير نفق المشاه بالميدان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مدينة الجيزة يتفقد أعمال تطوير نفق المشاه بالميدان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بنفق مشاه ميدان الجيزة، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا لما له من أهمية شديدة على المواطنين فى التسهيل فى عبور المشاة بعيدًا عن مسار الحركة المرورية بمحيط ميدان الجيزة.

ويأتي ذلك ضمن الجولات ميدانية لقيادات المحافظة؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بناءًا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد رئيس مدينة الجيزة شارع الصناديلى بميدان الجيزة نطاق حى جنوب، لمتابعة مجهودات رفع الإشغالات، إضافة إلى متابعة الأعمال الجاري تنفيذها لتطوير شارع خالد أمين بحي الطالبية.