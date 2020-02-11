أخبار مصر | وفد صندوق مكافحة الإدمان وطلاب المدارس يشاركون في الجلسة العامة للبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد صندوق مكافحة الإدمان وطلاب المدارس يشاركون في الجلسة العامة للبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك وفد من صندوق مكافحة الإدمان بمحافظة السويس، ومجموعة من طلبة وطالبات بعض المحافظات، بالجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، وذلك حرصا على نشر الثقافة البرلمانية.

من جانبه رحب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بالوفد، قائلًا: "في إطار دور المجلس في نشر الثقافة البرلمانية، يرحب المجلس بمجموعة من صندوق مكافحة الإدمان بالسويس ومجموعة من طلبة وطالبات جامعة المستقبل، ومجموعة من الطلبة والطالبات ببورسعيد، الذين يحضرون معنا الجلسة".

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وبين المانيا الاتحادية بشان التعاون الفنى لعام 2017 إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية ومكاتب الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمى، المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما وافقت الجلسة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين مصر والمانيا الاتحادية بشان التعامل المالى لعام 2017 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والعلاقات الخارجية والطاقة والبيئة، البحث العلمي.

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كما أحال رئيس النواب، قرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين مصر وجمهورية ألمانيا بشأن التعاون المالى لعام 2018 إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية، ومكاتب الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، الطاقة والبيئة، المشروعات المتوسطة والصغيرة، التضامن الإجتماعى والأسرة، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2020 بين مصر والمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2018 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، الإسكان والمرافق، وقرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والمانيا الاتحادية بدعم المكون المصرى العالمى الهجرة من اجل التنمية إلى لجنة التضامن ومكاتب العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية.

وتضمنت الاحالات أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن حماية الجودة فى المجال الزراعى إلى لجنة الزراعة والرى ومكاتب الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية، وأخيرًا قرار رئيس الجمهورية رقم 86 بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو إلى لجنة النقل والمواصلات ومكاتب الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية.

وعقب الموافقة قرر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إحالة 7 تقارير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة، بعدما أكدت التقارير أنها لا تتضمن ما يخالف الدستور.

