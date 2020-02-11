شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن: الطيار الموقوف طالبني بتعويض 9.5 مليون جنيه.. «ده يرضيكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفنان محمد رمضان عن مفاجأة بخصوص تسببه في إيقاف الطيار أشرف أبواليسر مدى الحياة عن الطيران، بسبب واقعة التصوير داخل كابينة الطائرة، قائلًا: «الكابتن أشرف أرسل المحامي الخاص به، وجلس مع المحاسب الخاص بي، وقدم له حسبة خاصة به تشمل أنه باقي له 3 سنوات للخروج على المعاش، وبعض المستحقات الأخرى، والمبلغ النهائي الذي يريده هو 9.5 مليون جنيه كتعويض».

وتابع «رمضان»، في حسابه على «فيس بوك»، موجهًا رسالة للجمهور، مساء الثلاثاء: «أنا سايب الحكم للي بيعلقوا واللي بيقولوا رمضان تخلى عن الرجل، لو شايفين أن اللي طلبوا ده يرضي ربنا، أنا أعمله مفيش أي مشاكل».

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وأشار رمضان إلى أنه تحدث مع رئيس شركة طيران خاصة، تربطه علاقة صداقة قديمة به، من أجل إعادة الطيار أشرف أبواليسر للعمل مرة أخرى، وطالبه بإرسال السيرة الذاتية الخاصة به، ولكن الطيار أشرف رفض لأن رخصته مسحوبة.

وتابع: «أنا لم أترك الرجل، وقدمت كل الحلول اللي أقدر عليها».